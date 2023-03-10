Напомним, недавно Зенит презентовал свою новую форму, производителем которой стала Joma. Компания уже попыталась объяснить ситуацию, но получилось неуклюже.

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По информации Болотникова, на самом деле Joma действительно разработала форму для Зенита, однако из-за того, что российский клуб их обманул. Компания якобы не знала, что изготавливает экипировку для российского клуба. Сейчас Joma проводит расследование по этому поводу и, возможно, компания предъявит претензию клубу.

Что касается сотрудничества Joma и УАФ, то Украинскую ассоциацию футбола будто бы удовлетворил ответ фирмы, поэтому контракт, который действует еще следующие 1,5 года, не собираются разрывать.

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