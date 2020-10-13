Сборная Украины вполне могла рассчитывать на пенальти в первом тайме матча Лиги наций против Испании.

На 35 минуте поединка вингер "сине-желтых" Александр Зубков упал в единоборстве с Хесусом Навасом, которое происходило в штрафной. Главный арбитр Павел Гиль оставил эпизод без внимания, но многочисленные повторы заставляют сомневаться в решении поляка. На пенальти в ворота Давида Де Хеа настаивают даже некоторые испанские эксперты.

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"Это пенальти от Хесуса Наваса, он сбил украинского игрока. Польский арбитр находился в метре от эпизода", – резюмировал бывший арбитр Хуан Андухар Оливер в эфире Radio Marca. "Пенальти был", – добавляет журналист Radio Cope Пако Гонсалес.

Заметим, что несколько спорных моментов было и у ворот Бущана – мяч попадал в руку Ярмоленко, а Миколенко на грани фола сыграл против Пау Торреса.

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