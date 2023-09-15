Журналист и блогер Виктор Вацко рассказал о планах сборной Украины на международные поединки в ноябре.

"Будет ли сборная Украины играть товарищеский матч перед поединком с Италией в ноябре? Насколько я понимаю и по информации на данный момент... Я подчеркиваю – на данный момент у меня информация. В ноябре ни с кем играть товарищеский матч мы не будем. Возможно, еще что-то изменится", – отметил Вацко в авторской программе Вацко On Air.

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К слову, поединок с Италией состоится 20 ноября и станет завершающим в борьбе за путевки на Евро-2024. Сейчас Украина, Италия и Северная Македония имеют по 7 очков.

Напомним, что сборная Украины проиграла Италии на выезде (1:2). На дубль Давиде Фраттези результативно ответил Андрей Ярмоленко.

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