"Стиль игры сборной? После Шевченко мало что изменилось. При Шевченко контролировали мяч, доминировали. У нас есть атаки, реализация. Ничего не изменилось.

Шотландия – Украина: экс-тренер Динамо оценил шансы "сине-желтых" в плей-офф ЧМ-2022

Жеребьевка в плей-офф? Шотландии попала наша сборная. Я думаю, что будет трудный матч. Обе команды захотят выиграть. Кто бы ни попал, был бы тяжелым соперником. Украина для них – тоже тяжелый соперник", – сказал Кравец для Youtube-канала vZbirna.

Матч Шотландия – Украина состоится 27 марта. Победитель встретится с триумфатором пары Уэльс – Шотландия.

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