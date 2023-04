"Инсайдеры и спортивные медиа подхватили, что в июне мы сыграем против немцев в Бремене. Но на официальном сайте УАФ нет ничего. Зная Андрея Васильевича (Павелко – прим. Футбол 24 ), я понимаю, что контора, способная для своей сборной договориться максимум об игре против дубля Брентфорда, матч с немцами афишировала бы на каждом столбе. Но ни у кого из Фэйсбуков УАФ этой информации нет.

Transfermarkt, Kicker, официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB) – тоже ничего о июньском матче против сборной Украины в Бремене. Думаю, "нырну" в Гугл, немного "перелопачу" немецкие источники. Газета Thüringer Allgemeine в определенной степени расставляет точки над "i". Перевожу – сборная Германии, ВОЗМОЖНО, проведет 1000 матч в своей истории против Украины как символ мира. DFB ведет переговоры с УАФ. Датой станет международный слот с 14 по 21 июня.

Однако ARD (крупнейший телерадио-консорциум Германии) сообщил, что 1000 матч сборной запланировано провести на бременском Везерштадионе и НЕ против Украины. Хотя такая встреча является вариантом и может быть сыграна позже. Возможно, в Гельзенкирхене. Словом, и здесь – "maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow", – рассказал Вацко в своей программе Вацко on air.

