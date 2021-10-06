"По игровых моментах вопросов быть не может. Руслан – один из самых ярких футболистов Серии А. Однако того, что произошло перед матчем с Чехией, по словам Петракова, быть не должно. Игрок не должен себя так вести, когда остается еще один товарищеский матч.

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Да, он не получал достаточного количества игрового времени в официальных встречах, как ему хотелось бы. Но такое видение тренера. Руслан, как профессионал, должен это воспринимать. Ставить ультиматум и диктовать свои условия главному тренеру сборной Украины – априори неправильно.

Здесь должна быть проведена воспитательная работа. В моей карьере тоже были моменты, когда меня не ставили в основной состав. Амбиции футболиста – это хорошо. Но если он ставит их выше общей цели команды – это неправильно. Если бы я был на месте Петракова, то сделал бы точно так же. Сборная не должна зависеть от одного игрока. Зинченко не играл против французов, однако сборная показала хороший футбол", – сказал Федецкий в комментарии FanDay.

Напомним, между полузащитником Аталанты и тренером "сине-желтых" случился конфликт во время сентябрьского сбора, после чего Руслан не получил приглашение на октябрьские матчи сборной Украины.

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