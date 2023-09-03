Национальная сборная Украины начинает подготовку к матчам квалификации на Евро-2024. В сентябре соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Англии и Италии.

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По информации пресс-службы УАФ, футболисты Шахтера и Динамо уже прилетели в польский Вроцлав, где начнется сбор команды. Присоединился к ним и Андрей Ярмоленко, который восстанавливался от травмы в Сербии. Ожидается, что легионеры прибудут в лагерь команды в начале следующей недели.

Напомним, сборная Украины выступает в группе С, где ее соперниками кроме Англии и Италии являются также Северная Македония и Мальта. После 3-х матчей "сине-желтые" в турнирной таблице идут вторыми, набрав 6 очков. Италия с 3-мя пунктами и игрой в запасе третья. Лидирует с 12-ю баллами Англия.

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