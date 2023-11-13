В понедельник, 13 ноября, сборная Украины начала свой сбор в Гданьске, сообщает официальный сайт УАФ.

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Игроки СК Днепр-1 и Шахтера отправились из Львова в аэропорт Жешува, где встретились с административным и медицинским штабом сборной, и оттуда вылетели в столицу Поморского воеводства. Также в расположение команды прибыли все легионеры (Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Анатолий Трубин, Руслан Малиновский, Максим Таловеров и Роман Яремчук).

Отметим, что в составе "сине-желтых" пока отсутствуют представители Динамо, которые вчера проводили матч в Кривом Роге. Киевляне прибудут в расположение национальной команды только завтра, регулярным рейсом из Варшавы.

Первая тренировка состоялась на старой арене Лехии. В ней приняли участие девять игроков, которые провели свои поединки не позднее субботы, а также Егор Назарина, который не принимал участия во вчерашнем матче Шахтера. После пробежки и разминки ребята поработали в квадрате, после чего отправились в отель дорабатывать в фитнесе. К слову, остальные сборники работали сегодня только в тренажерном зале.

Завтра у команды запланировано две тренировки. Утренняя состоится на городской арене Гданьска.

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