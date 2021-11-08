Игроки сборной Украины в полном составе прибыли в расположение национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ.

Босния и Герцеговина – Украина: "сине-желтые" останутся без поддержки на решающий матч отбора ЧМ-2022

Резиденцией "сине-желтых" в Киеве традиционно стала гостиница "Опера". Позже других появился форвард Бенфики Роман Яремчук (его рейс из Лиссабона через Франкфурт прибыл в 17:00). Остальные легионеры приехали накануне. После пресс-конференции главного тренера команды Александра Петракова, "сине-желтые" провели первую тренировку (в составе 25 человек) на стадионе УТК им. В. Банникова.

Напомним, украинцам осталось сыграть всего один матч в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном поединке против Боснии и Герцеговины (16 ноября) команде Петракова нужно побеждать, чтобы претендовать на второе место в группе D. Перед этим "сине-желтые" проведут спарринг против Болгарии (11 ноября).

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