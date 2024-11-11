В ночь на 10 ноября группа игроков сборной Украины, выступающих в УПЛ, отправилась из Киева в Польшу на поезде Киев – Перемышль. Оттуда украинские футболисты добрались до Жешува, откуда вылетели в Турцию, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины понесла очередную потерю – игрок, который только-только заменил Цыганкова

Основной этап подготовки к ноябрьским матчам Лиги наций сборная проведет в турецком Белеке, вблизи Анталии. После тренировок 15 ноября команда отправится в Батуми, где встретится с Грузией, а 17 ноября – в Тиран на матч против Албании.

Напомним, после 4-х туров подопечные Сергея Реброва в турнирной таблице группы В1 идут последними, набрав 4 очка. Лидируют чехи с 7 баллами, у грузин и албанцев по 6 баллов.

Ребров объявил состав на решающие матчи Лиги наций – дебютант из топ-чемпионата, возвращение легионеров и игнор легенды