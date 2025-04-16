Сборная Украины на турнире в Канаде: официально стартовала продажа билетов на поединки команды Реброва
Болельщики уже могут приобрести билеты на игры национальной команды Украины на турнире за океаном.
Началась продажа билетов на июньские матчи сборной Украины в Канаде, сообщает телеграм-канал УАФ.
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В рамках подготовки к отбору на Чемпионат мира 2026 года наши ребята примут участие в турнире Canadian Shield, который будет проходить в Торонто. В соревновании также примут участие сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.
7 июня "сине-желтые" встретятся с Канадой, а 10 июня проведут матч с Новой Зеландией.
Билеты на поединок с Канадой можно приобрести по этой ссылке, а пропуска на матч с Новой Зеландией доступны здесь.
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