"Я думаю, что наша сборная вполне может взять реванш у немцев за октябрьское поражение. Уверен, что тренерский штаб досконально разобрал соперника и хорошо подготовит команду к битве. Поражение от поляков должно добавить спортивной злости ребятам. Нужно, как минимум, не проиграть.

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Безусловно будет интересно посмотреть на молодого Коноплю, ведь альтернативы нет. Ему выпал отличный шанс показать себя. Он заслужил вызов в сборную. Мне кажется, что он не будет выпадать. Главное, чтобы его поддержала вся команда, чтобы все играли уверенно, без мандража", – сказал Кирилл Ковальчук в комментарии Футбол News.

Напомним, матч против Германии состоится сегодня, 14 ноября, начало в 21:45. В первом круге Бундестим одержала минимальную победу со счетом 2:1.

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