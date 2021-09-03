Выступление "сине-желтых" в квалификации к ЧМ-2022 может стать историческим для подопечных Александра Петракова.

Украинская сборная сыграла вничью в 4 из 8 матчах квалификации к Чемпионату мира-2022 и вплотную приблизилась к своему рекорду по количеству ничейных результатов в отборочной группе, сообщает Команда№1.

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Больше всего поединков, сыгранных вничью, было в рамках квалификации к Евро-2000 и ЧМ-2002 – по 5 матчей. Кроме того, Украина уже повторила свой рекорд по процентному соотношению ничьих ко всем поединкам – ровно 50%.

К слову, это не мешает "сине-желтым" оставаться на втором месте в группе D – подопечные Александра Петракова имеют 4 очка после 4 туров, отставая от Франции на 4 пункта.

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