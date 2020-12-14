"Арена Львов всегда дает мощный заряд поддержки национальной сборной и остается неприступной для наших соперников. Футболистам главной команды Украины особенно важно почувствовать эту неповторимую энергетику стадиона в первых домашних матчах отбора к ЧМ-2022.

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Поэтому предлагаю членам Исполкома УАФ поддержать согласованное с тренерским штабом предложение организовать поединок Украина – Финляндия, который запланирован на 28 марта, а также матч Украина – Казахстан, который должен состояться 31 марта, на Арене Львов. А еще очень надеюсь, что обе игры смогут посетить наши болельщики, поддержка которых так важна и необходима команде Андрея Шевченко!" – написал Павелко в Facebook.

Напомним, чтобы выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира в Катаре, украинцам нужно занять первое место в группе. Если команда финиширует второй, то примет участие в плей-офф, где 12 команд разыграют между собой три путевки на Мундиаль.

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