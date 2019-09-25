Сборная Украины может сыграть в России в случае выхода на Евро-2020

Сборная Украины имеет шансы сыграть в Санкт-Петербурге в плей-офф Евро-2020.

Сборная Украины не будет играть в Санкт-Петербурге в групповом этапе в случае выхода в финальную часть Евро-2020. "Сине-желтые" будут разведены со сборной России, которая будет играть у себя и Копенгагене, если выйдет на турнир.

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Однако подопечные Андрея Шевченко имеют шансы поехать в Россию на стадии плей-офф, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме Украины и России будут разведены между собой Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, а также Косово не может играть против Сербии и Боснии и Герцеговины.

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