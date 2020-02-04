Сборная Украины может провести товарищеские матчи во Львове и Киеве перед Евро-2020

Сборная Украины готовится в июне провести два контрольных поединка в родных стенах.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

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"Сборная Украины сыграет два товарищеских поединка в июне. Вполне возможно, что один из них состоится во Львове. Один в Киеве, а второй, вполне возможно, будут играть во Львове. Это хорошая новость для львовских болельщиков. Впрочем, это еще не утверждено, пока только в планах. Посмотрим, произойдет ли это на самом деле", – сказал Цыганык.

Напомним, сборная Украины также проведет два спарринга на весеннем сборе – 27 марта в Париже "сине-желтые" сыграют со сборной Франции, а 31 марта в Хожуве со сборной Польши.

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