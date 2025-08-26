"Мой WhatsApp говорит, что в новой эксклюзивной форме от Adidas сборная Украины сыграет в ноябрьских матчах. 13 ноября во Франции, я так понимаю, нужно нам всем ожидать премьерный матч сборной Украины в новой эксклюзивной форме.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта

Почему так? Это маркетинговая политика Adidas – именно в ноябре Adidas будет одновременно презентовать обновленные формы всех сборных. Они постоянно за пол года до крупного футбольного турнира представляют формы. Из того, что говорит мой WhatsApp, форма для сборной Украины уже готова. Мой WhatsApp утверждает, что качество этой формы топового уровня. В форме такого уровня и качества играет Реал – это элита элит. Цвета традиционные – желтый и синий комплекты.

Мой WhatsApp говорит, что на 2027 год запланировано создание третьего комплекта формы для сборной Украины. Думаю, что уже в сентябре будут всплывать фотки или видео. В сентябре-октябре должны пройти фотографирования с игроками сборной Украины. Пока все держится в секрете – УАФ и Adidas подписали соглашение о неразглашении информации", – рассказал Вацко в программе Вацко on Air.

Як один клуб може перезапустити весь український футбол – Шахтар уже відчув, Лобановського беруть за орієнтир