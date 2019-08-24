Сборная Украины крутым видео поздравила с Днем Независимости

Подопечные Андрея Шевченко записали видеообращение к гражданам Украины.

Видео с поздравлениями от представителей национальной команды опубликовал канал УАФ наYouTube.

Соль на украинском языке поздравил Украину с Днем Государственного Флага

Игроки рассказали о гордости, которую чувствуют, когда надевают желто-синие цвета, поблагодарили защитников страны и поздравили всех соотечественников с Днем Независимости.

К слову, ближайший матч сборной Украины состоится 7 сентября – команда Андрея Шевченко поедет в гости к Литве в рамках отбора на Евро-2020.