toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Сборная Украины эффектным видео поздравила болельщиков с Днем родной письменности и языка

15:30 60 Читати українською
Сборная Украины эффектным видео поздравила болельщиков с Днем родной письменности и языка
Сборная Украины / Фото из открытых источников

Футбольная общественность Украины записала видеообращение к украинцам.

Представители футбольной Украины решили поздравить футбольных болельщиков и всех граждан Украины с праздником – Днем украинской письменности и языка. Видеоролик, в котором футбольные звезды декламируют стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину", опубликовала своей странице в социальной сети Instagram Украинская ассоциация футбола.

Шахтар – як Челсі, Динамо – як Лестер, а Карпати – Борусія Д: тактичні схеми всіх клубів УПЛ

Среди тех, кто обращался к нации были: голкипер национальной сборной Андрей Пятов, тренер женской сборной Ирина Василюк, чемпионы мира U-20 Денис Попов и Валерий Бондарь, игроки национальной сборной Евгений Коноплянка, Виталий Миколенко и Александр Караваев, главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань, арбитр ФИФА Николай Балакин, капитан сборной по футзалу Евгений Иваняк, президент УАФ Андрей Павелко и другие.

blog_ava
"Когда прощался с "Ювентусом", то видел, как люди плачут". Правила жизни Алессандро Дель Пьеро
10:25
1043
Теги
Видеоновости Андрей Пятов Андрей Пятов Валерий Бондарь Валерий Бондарь Владимир Езерский Владимир Езерский Денис Попов Денис Попов Ирина Василюк Николай Балакин Николай Балакин Виталий Миколенко Виталий Миколенко Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Руслан Ротань Руслан Ротань Александр Караваев Александр Караваев Андрей Павелко Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
52
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук