Сборная Украины эффектным видео поздравила болельщиков с Днем родной письменности и языка

Футбольная общественность Украины записала видеообращение к украинцам.

Представители футбольной Украины решили поздравить футбольных болельщиков и всех граждан Украины с праздником – Днем украинской письменности и языка. Видеоролик, в котором футбольные звезды декламируют стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину", опубликовала своей странице в социальной сети Instagram Украинская ассоциация футбола.

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Среди тех, кто обращался к нации были: голкипер национальной сборной Андрей Пятов, тренер женской сборной Ирина Василюк, чемпионы мира U-20 Денис Попов и Валерий Бондарь, игроки национальной сборной Евгений Коноплянка, Виталий Миколенко и Александр Караваев, главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань, арбитр ФИФА Николай Балакин, капитан сборной по футзалу Евгений Иваняк, президент УАФ Андрей Павелко и другие.