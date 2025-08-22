Изменилось место проведения поединка четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 между Украиной и Азербайджаном.

Матч состоится в Кракове на стадионе Краковии имени Юзефа Пилсудского, сообщает официальный сайт УЕФА. Вместимость арены составляет 15 016 зрителей.

Франция – Украина: матч отбора к ЧМ-2026 сыграют на новом домашнем стадионе Забарного

Добавим, что арена в Кракове вмещает 15016 зрителей. Ранее местом проведения матча Украина – Азербайджан был указан стадион Тарчинский Арена во Вроцлаве. Домашняя игра отбора против Франции состоится именно в этом городе.

Напомним, что Украина проведет номинально домашний поединок против Азербайджана 13 октября. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Талановитіший за Шевченка, дружба з нападником Барси і вісім шурупів у коліні – історія українського "Голо" з Альбасете