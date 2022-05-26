Сегодня (25 мая) прошли две тренировочные сессии, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Ирландии объявила заявку на матчи Лиги наций – сразу два из них против Украины

Есть две приятные новости из лазарета – Мудрик и Миколенко занимаются в общей группе после незначительных повреждений. Пока недоступны только Шапаренко и Попов. Хавбек Динамо работает по индивидуальной программе, а его одноклубник ожидает контрольного обследования, после которого будет определен дальнейший ход реабилитации.

Матч против Шотландии состоится 1 июня. До этого времени не будет никаких спаррингов, но "сине-желтые" планируют провести двусторонки.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и шансы на четвертьфинал в лучшей сетке