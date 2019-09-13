Сборная Украины имеет дефицит на некоторых позициях, – эксперт

Футбольный тренер Олег Федорчук рассказал о недостатках сборной Украины.

"Основная причина более слабой игры во втором спаренном матче: на некоторых позициях у нас дефицит исполнителей. Главным образом это касается группы обороны, в первую очередь крайних защитников и опорного полузащитника.

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Но при этом Шевченко прекрасно понимает: для того чтобы в сборной была хорошая атмосфера, нужно давать шанс как можно большему кругу игроков – чтобы не было обиженных. Сейчас в команде очень хорошая обстановка еще и потому, что всем дают играть и все довольны.

Но в футболе сыгранность имеет ключевое значение. Особенно нежелательна ротация в центральной оси: вратарь – центрбеки – опорный хав. Это несущие стены, которые не меняют при ремонте.

Поэтому мы должны быть снисходительны, учитывая, что Шевченко сделал сразу семь замен в старте по сравнению с игрой в Вильнюсе. Товарищеский статус матча не требовал выжимать все. Но, повторюсь, не на всех позициях у нас одинаковая конкуренция", – цитирует Федорчука Сегодня.

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