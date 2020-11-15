Сборная Украины старается как можно лучше организовать подготовку к решающему матчу Лиги наций против Швейцарии.

Тренерский штаб "сине-желтых" во время занятий в Германии разделил команду на две группы, сообщает официальный сайт УАФ.

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Первая – 10 полевых игроков, которые вышли в основе на матч с немцами. Им предложили аэробную нагрузку для улучшения кровообращения с последующим выводом молочной кислоты из мышц. В этой группе занимались и Малиновский с Зинченко, которые получили повреждения (у Александра – ушиб мышцы бедра, у Руслана – пубальгия). Даже потенциальная потеря лидеров не заставила Шевченко довызвать в сборную новых игроков. А вторая группа из семи футболистов, которые либо не принимали вчера участие в матче, или выходили на замену, провела интенсивную тренировку под руководством тренерского штаба, который хочет выровнять функциональную нагрузку для всей команды.

Напомним, поединок Швейцария – Украина состоится 17 ноября. "Нати" устроит только победа со счетом 1:0, 2:1 или большей разницей.

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