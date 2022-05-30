"Шотландия – силовая команда, которая любит верховые единоборства. Поэтому мы готовимся к очень тяжелой игре и соответственно настраиваемся. Погода очень хорошая, тренироваться приятно. За месяц работы в Словении выделил бы хорошую атмосферу, прекрасные поля и виды. Все очень хорошо.

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Что касается Тибо Куртуа, то я считаю, что он лучший игрок не только финала, но и всей Лиги чемпионов. Он является одним из ключевых исполнителей, которые протянули Реал до финала и победы в решающем матче. Нам, вратарям, нужно смотреть и учиться, много наблюдать. Одно дело – показывать такую ​​игру на тренировках, другое – в финале Лиги чемпионов", – цитирует Ризныка пресс-служба УАФ.

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