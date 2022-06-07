Вчера "сине-желтые" совершили 50-минутный перелет из Кардиффа в Дублин, где будут играть против Ирландии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Подопечные Петракова отдохнули 3 часа, после чего началась вечерняя тренировка на одном из полей кампуса Университетского колледжа Дублина UCD. В занятиях принимали участие всего 16 футболистов. Игроки стартового состава против Уэльса имели восстановительные процедуры. На сегодня запланирована официальная тренировка на стадионе Авива (19:00), за полчаса до которой Петраков и один из игроков проведут пресс-конференцию.

Добавим, что матч Ирландия – Украина состоится завтра (8 июня), начало в 21:45.

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