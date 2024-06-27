Сборная Украины драматично завершила свои выступления на чемпионате Европы в Германии, не сумев преодолеть групповой этап. Роковым стал первый поединок турнира, где команда Реброва была сенсационно разгромлена Румынией (0:3). Матч со Словакией (2:1) зародил надежду на общий успех, однако третья игра с Бельгией (0:0) лишила “сине-желтых” выхода плей-офф. Все команды набрали по 4 очка, но у нас оказалась худшая разница забитых и пропущенных голов.

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Пресс-служба УЕФА по итогам группового турнира сделала нарезку самых эффектных финтов, куда попали и игроки сборной Украины. При чем – дважды. Нюанс, однако, заключается в том, что подопечные Реброва в обоих случаях были в роли статистов, когда их обыгрывали игроки сборной Бельгии.

К слову, в 1/8 финала бельгийцы сыграют с французами. Поединок состоится в понедельник, 1 июля, и стартует в 19:00.

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