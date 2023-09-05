Сборная Украины, наконец, может в полноценном составе готовиться к матчам отбора Евро-2024 против Италии и Англии.

Сергей Ребров в Польше дождался последних 2 из 26 вызванных игроков на сентябрьский цикл, сообщает пресс-служба УАФ.

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Последним легионером в лагере украинской сборной ожидаемо оказался Сергей Кривцов. Защитнику Интер Майами пришлось 15 часов добираться из Лос-Анджелеса во Франкфурт. 32-летний центрбек чувствует себя хорошо, но сегодня ограничился беговой работой. Прибыл в расположение "сине-желтых" и Александр Пихаленок, которого срочно вызвали вместо травмированного Николая Шапаренко. Остальные 24 игрока сегодня выполнили программу из 2 тренировок. Теоретическое занятие перед обедом было довольно продолжительным, а вечернее – интенсивным.

К слову, матчи против Англии и Италии запланированы на 9 и 12 сентября соответственно. Сейчас сборная Украины занимает второе место в группе, набрав 6 очков после 3 туров. У Италии 3 пункта при только 2 сыгранных поединках.

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