Голкипер Реала Андрей Лунин присоединился к команде, информирует пресс-служба УАФ.

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Вратарь лишь 1 июня выиграл Лигу чемпионов, поэтому Сергей Ребров дал ему дополнительное время на празднование с клубом. Теперь главный тренер сборной Украины имеет полный набор из 26 игроков, которых включил в предварительную заявку на Евро-2024. Вероятно, именно такой состав и поедет на чемпионат, если не случится форс-мажоров.

Без Лунина "сине-желтые" успели расписать нулевую ничью в спарринге против Германии. Впереди еще Польша (7 июня) и Молдова (11-го). Подопечные Реброва стартуют на чемпионате Европы 17 июня матчем против Румынии.

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