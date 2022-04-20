Евро 2022 U-17. Группа 6, 1 тур

Косово U-17 – Украина U-17 – 0:2

Голы: Кремчанин, 75, Олексий Гусев, 90+2

Это было историческое возвращение наших сборных в международные турниры впервые за 2 месяца преступной войны, развязанной Россией против мирных украинцев. Перед стартовым свистком соперники поддержали Украину, страдающую от зверств так называемой российской армии. Нашему капитану Яновичу вручили футболку с подписями косоварских сборников. Задача команды Олега Кузнецова – непростая. Ведь впереди матчи против сборных Италии (хозяева турнира) и Польши, а на Евро выходят только победители групп и 7 лучших обладателей других мест. Косово благодаря двум минимальным победам над Фарерами и Австрией занял 2 строчку в своей группе на предыдущем этапе отбора, уступив лишь Словении. Украина феерически перестреляла Португалию и пробилась на вершину квартета. Интересно, что тогда "сине-желтые" вообще начали отбор с поражения от Уэльса.

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Отчетный поединок начался не слишком спешно. Вингер Ювентус Фирман и динамовец Маткевич заработали несколько штрафных ударов, но со стандартов выжать ничего особенного не удавалось. Косовары традиционно для себя выбрали защитную тактику. Первый удар в матче случился на 13-й минуте. Упомянутый Маткевич не смог переиграть вратаря Гекая. На другие попытки пришлось ждать еще с добрый десяток минут. Голкипер Шахтера Владислав Кравец впервые выручил на 36-й. Пробивал Кайтази, который после перерыва попал еще и в каркас ворот.

С ударов Фирмана, Кремчанина и Маткевича стартовала вторая половина. Дважды выручил вратарь соперника. Игра приоткрылась, и пошел обмен ударами, который выиграли наши футболисты (13:7 в целом, 7:2 в створ ворот). Решающий гол пришел после того, как во второй раз выручил Кравец. Победу, как и в матче против Португалии (плюс также под занавес поединка), принес Дмитрий Кремчанин с паса вышедшего на замену нападающего Шахтера Деркача.

Один из самых техничных наших игроков (по отчетам итальянских СМИ) забил уже 3 гола за 3 последних матча квалификации на Евро-2022. К этому вингер Динамо добавил еще 3 ассиста. Именно с паса Кремчанина точку во встрече поставил Алексей Гусев. Сын легендарного динамовца Олега Гусева также забивает в третьем официальном матче подряд, причем играя на позиции правого защитника! Дальше Украину U-17 ждет игра против Польши 23 апреля, начало также в 13:00.

Приятно с победы стартовать в такое непростое для украинцев время, да еще без серьезной игровой практики. Однако фактически основные баталии у наших ребят только впереди. Ведь, если не удастся завершить отбор лидерами, в рейтинге вторых мест учитываются результаты лишь против первой и третьей команд группы, а Косово с большой вероятностью займет последнюю строчку. В то же время шанс опередить последнюю проходную сборную (Венгрию, завершившую отбор с 1-очковым результатом и разницей минус 2) достаточно велик.

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