"По просьбе тренерского штаба Александра Петракова национальная сборная Украины начнет свой учебно-тренировочный сбор 29 апреля. Он состоится на базе сборной Словении, расположенной в регионе Горенска. Перед этим тренерский штаб, посовещавшись с игроками, обратился ко мне с просьбой организовать такой сбор. После чего мы провели переговоры и получили соответствующее предложение от Словенского футбольного союза.

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За это приглашение искреннее спасибо моему словенскому коллеге Раденко Миятовичу, и большое спасибо за содействие в решении этого вопроса президенту УЕФА Александеру Чеферину, который также является представителем словенской футбольной семьи и помогает сборной Украины преодолевать трудности, связанные с войной. В частности, в организации товарищеских матчей.

К услугам команды Александра Петракова будет современная уютная база, где есть три полноразмерных поля, гостиница, тренажерные залы и все необходимое для полноценного тренировочного процесса. Параллельно мы ведем переговоры по проведению товарищеских матчей, которые пройдут в мае. Еще раз выражаю глубокую благодарность от имени всей футбольной Украины нашим словенским партнерам за тесное сотрудничество и поддержку сборной Украины. Это поступок настоящих друзей! А команде во главе с Александром Петраковым желаю удачной подготовки к полуфиналу плей-офф в отборе к ЧМ-2022 против сборной Шотландии, который состоится 1 июня!" – написал Павелко в Facebook, прикрепив фото комплекса.

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