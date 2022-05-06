Главный тренер Александр Петраков размышляет, где лучше провести грядущие поединки против Армении и Ирландии. Его выбор остановился на соседней стране.

В начале июня "сине-желтые" должны провести три поединка в Лиге наций, два из которых – домашние (против Армении и Ирландии 11 и 14 числа соответственно). Из-за продолжения полномасштабной войны с Россией в Украине матчи не будут проводиться. Один из наиболее вероятных вариантов – город Лодзь в Польше.

Сборная Украины должна пополниться дебютантом, фееритом в топ-чемпионате Европы.

В интервью Przegląd Sportowy Onet главный тренер сборной Александр Петраков высказался по поводу места проведения этих поединков: "Я попросил сыграть в Лодзе, потому что там проходил финал чемпионата мира U-20. Еще я хотел, чтобы стадион не был слишком большим. Мне сказали, что теперь есть новый объект на 19 тысяч мест. И я знаю, что мы будем там играть, но не помню, какому клубу он принадлежит".

Как утверждает Onet Sport , матчи должны состояться на Муниципальном стадионе Лодзя. Уже есть неофициальная договоренность, но окончательно ничего не утверждено.

Кроме ирландцев и армян, Украина в квартете 1 Лиги В будет противостоять и шотландцам. Именно с ними "сине-желтые" еще 1 июня будут бороться за путевку в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022.