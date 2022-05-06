Сборная Украины ближайшие домашние матчи Лиги наций проведет в Польше – это пожелание Петракова
Главный тренер Александр Петраков размышляет, где лучше провести грядущие поединки против Армении и Ирландии. Его выбор остановился на соседней стране.
В начале июня "сине-желтые" должны провести три поединка в Лиге наций, два из которых – домашние (против Армении и Ирландии 11 и 14 числа соответственно). Из-за продолжения полномасштабной войны с Россией в Украине матчи не будут проводиться. Один из наиболее вероятных вариантов – город Лодзь в Польше.
Сборная Украины должна пополниться дебютантом, фееритом в топ-чемпионате Европы.
В интервью Przegląd Sportowy Onet главный тренер сборной Александр Петраков высказался по поводу места проведения этих поединков: "Я попросил сыграть в Лодзе, потому что там проходил финал чемпионата мира U-20. Еще я хотел, чтобы стадион не был слишком большим. Мне сказали, что теперь есть новый объект на 19 тысяч мест. И я знаю, что мы будем там играть, но не помню, какому клубу он принадлежит".
Как утверждает Onet Sport, матчи должны состояться на Муниципальном стадионе Лодзя. Уже есть неофициальная договоренность, но окончательно ничего не утверждено.
Кроме ирландцев и армян, Украина в квартете 1 Лиги В будет противостоять и шотландцам. Именно с ними "сине-желтые" еще 1 июня будут бороться за путевку в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022.
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