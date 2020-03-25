Кополовец: Сборная Украины без Шевы – как автомобиль без руля

Спортивный директор и игрок Миная Михаил Кополовец прокомментировал важность Андрея Шевченко для национальной сборной Украины.

"Сборная без Шевы – как автомобиль без руля. И если Павелко не уговорит тренера подписать новый контракт, наша машина может слететь с дороги. Сейчас в сборной все завязано на Шевченко. Думаю, он и сам хочет остаться. Ему все удается, у него хороший контракт.

Шевченко может остаться в сборной Украины даже после Евро

Куда идти? Да, за ним гоняется пол-Европы, но он нужен нам. У него есть видение футбола, есть авторитет, в команде замечательный микроклимат, команда играет и дает результат. Для чего это все ломать?

В его работе одни плюсы. Посмотрите, как заиграла сборная. Сколько молодежи он привлек, как она засияла в сборной. Малиновский, Зинченко, Яремчук. Команда имеет большую перспективу. Сами футболисты, чувствуя его доверие, значительно выросли", – поделился Кополовец в интервью Експрес.

Напомним, контракт Шевченко со сборной Украины завершается летом 2020 года, а стороны обсуждают возможность продлить соглашение.

Шевченко 25 лет назад дебютировал за сборную Украины – болезненное поражение от топ-соперника и потеря шансов на Евро