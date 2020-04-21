Сборная Украины – в топ-30 самых дорогих национальных команд мира, соперники на Евро оказались выше

Национальная команда Украины замкнула первую тридцатку самых дорогих сборных мира.

Портал Transfermarkt недавно обновил цены на футболистов. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, стоимость практически всех игроков мира снизилась – это не обошло стороной и суперзвезд вроде Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду с Неймаром.

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После обновленных цен национальная команда Украины занимает 30 место в рейтинге самых дорогих сборных мира. Суммарная стоимость подопечных Андрея Шевченко составляет 130,18 млн евро – это 30 место в мире. Если же брать только Европу, то "сине-желтые" занимают 19 позицию рейтинга. Нашу команду обошли такие страны как Шотландия, Уэльс, Турция и Россия.

Возглавляет рейтинг национальная команда Англии, игроки которой стоят 1,09 миллиарда евро. Далее следуют Франция (941,40 млн) и Бразилия (895,10 млн). Соперники сборной Украины на Евро-2020 – Нидерланды и Австрия – занимают 9 и 17 места.

К слову, самым дорогим игроком сборной Украины остается Александр Зинченко, которого оценивают в 24 млн евро. Далее идут Виктор Цыганков (16 млн) и Руслан Малиновский (11 млн).

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