toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Сборная Украины – в топ-30 самых дорогих национальных команд мира, соперники на Евро оказались выше

11:37 47 Читати українською
Сборная Украины – в топ-30 самых дорогих национальных команд мира, соперники на Евро оказались выше
Сборная Украины / УАФ

Национальная команда Украины замкнула первую тридцатку самых дорогих сборных мира.

Портал Transfermarkt недавно обновил цены на футболистов. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, стоимость практически всех игроков мира снизилась – это не обошло стороной и суперзвезд вроде Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду с Неймаром.

Украина сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФА

После обновленных цен национальная команда Украины занимает 30 место в рейтинге самых дорогих сборных мира. Суммарная стоимость подопечных Андрея Шевченко составляет 130,18 млн евро – это 30 место в мире. Если же брать только Европу, то "сине-желтые" занимают 19 позицию рейтинга. Нашу команду обошли такие страны как Шотландия, Уэльс, Турция и Россия.

Возглавляет рейтинг национальная команда Англии, игроки которой стоят 1,09 миллиарда евро. Далее следуют Франция (941,40 млн) и Бразилия (895,10 млн). Соперники сборной Украины на Евро-2020 – Нидерланды и Австрия – занимают 9 и 17 места.

К слову, самым дорогим игроком сборной Украины остается Александр Зинченко, которого оценивают в 24 млн евро. Далее идут Виктор Цыганков (16 млн) и Руслан Малиновский (11 млн).

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует

blog_ava
Спортдиректор Ганзы Лютый оценил перспективы Динамо и Шахтера в Бундеслиге
00:15
348
Теги
Сборная Украины Главное Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Украина Украина Нидерланды Нидерланды Австрия Австрия футбольные финансы Евро-2020 Руслан Малиновский Руслан Малиновский Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
11
час
:
32
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук