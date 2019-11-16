toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21

Сборная США разгромила Канаду в Лиге наций КОНКАКАФ и сохранила шансы на финал

09:59 24 Читати українською
Сборная США разгромила Канаду в Лиге наций КОНКАКАФ и сохранила шансы на финал
Радость американцев / фото из соцсетей

Американцы разбили канадцев в принципиальном дерби в рамках 5-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Лига наций КОНКАКАФ, дивизион А, 5-й тур

США – Канада – 4:1

Голы: Моррис, 2, Зардес, 23, 89, А. Лонг, 34 – Витория, 72

Самбрано не смог помочь Перу одолеть Колумбию

"Янки" взялись за дело со стартовых минут. Уже на 2-й минуте форвард Джордан Моррис оказался один перед воротами после подачи углового и спокойно отправил мяч в сетку. Его почин поддержали партнеры и до перерыва еще дважды забили "красным". Сначала Гьяси Зардес головой замкнул прострел Морриса. А на 34-й минуте Аарон Лонг тоже головой классно пробил в противоход голкиперу после навеса со штрафного.

Во втором тайме канадцы попытались отыграться. Однако, забили лишь однажды. Это Стивен Витория замкнул дальнюю штангу после углового. Но этот гол гостей оказался лишь мячом престижа. На 89-й минуте Зардес сыграл на подборе и роскошным ударом в дальний угол установил окончательный результат матча.

Эта победа американцев стала реваншем за октябрьское поражение в Торонто. Три очка повысили шансы сборной США на выход в плей-офф. Теперь им достаточно одолеть кубинцев с любым счетом в заключительном туре. "Карибские львы" не только до сих пор не завоевали ни одного очка, но и не забивали в рамках Лиги наций.

blog_ava
"Ну и кто здесь сейчас тупой?" – Жажа Коэлью рассказал о проявлениях расизма в период выступлений за Металлист
08:56
188
Теги
Мир США США Канада Канада Видеоновости КОНКАКАФ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
47
мин
Северная Ирландия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук