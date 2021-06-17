Успех Словакии в матче первого тура Евро против Польши (2:1) омрачен кадровыми потерями.

Главный тренер команды Штефан Таркович подтвердил обнаружение двух больных коронавирусом.

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Положительные тесты сдали защитник Денис Вавро и член тренерского штаба, информирует Sky Sports Austria. Никаких симптомов нет, но они уже изолированы от остальной части состава. Очевидно, в ближайших матчах придется обходиться без инфицированных.

Добавим, что Словакия обыграла Польшу (2:1) и стала одним из открытий первого тура Евро. Следующее испытание – шведы (18 июня).

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