Коронавирус обнаружили у тренера вратарей сборной Швейцарии Патрика Фолетти, информирует официальный Твиттер сборной Швейцарии.

Кривцов рассказал об изменениях в тренировках сборной Украины накануне Лиги наций

Положительный результат теста коуч получил сегодня, 1 сентября – остальные тесты команды оказались отрицательными. Сейчас Фолетти находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. Этот случай не повлияет на программу сборной Швейцарии, поэтому уже сегодня планируется вылет команды из Базеля во Львов.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй