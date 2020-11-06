Владимир Петкович определился со списком игроков сборной Швейцарии на ноябрьские поединки против Украины, Бельгии и Испании.

Полная заявка команды состоит из 24 игроков, сообщает официальный сайт Швейцарского футбольного союза.

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Если сравнивать с заявкой на октябрьские матчи, то Петкович вернул в состав четырех футболистов, среди которых и обидчик Шахтера в Лиге чемпионов – нападающий Боруссии М Брель Эмболо. Остальные трое – Мануэль Аканжи (Боруссия Д), Ренато Штеффен (Вольфсбург) и голкипер Штутгарта Грегор Кобель, который в последний раз получал вызов в национальную команду еще осенью 2018 года.

Добавим, что Швейцарии предстоит провести три матча: товарищеский против Бельгии (11 ноября) и два поединка Лиги наций – с Испанией (14 ноября) и Украиной (17 ноября).

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