"Сборная Швеции – десять Дольфов Лундгренов и Исак. Футболисты, которые выходят на поле биться и бороться.

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Они четко знают свой план на игру: 4-4-2, надежность в защите, несколько моделей выхода из обороны в атаку. В атаке – несколько игроков, которые могут развить скорость. Эта команда – опасна при стандартах. В 1/8 все может быть. Например, 0:0 и серия пенальти", – сказал Виктор Вацко в эфире телеканалов Футбол.

Напомним, сборная Швеции вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места в группе, опередив по очкам Испанию, Словакию и Польшу. 29 июня шведы встретятся с национальной командой Украины, матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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