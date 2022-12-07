Спустя два года Майкл О'Нил вернулся на должность наставника сборной Северной Ирландии, информирует официальный сайт футбольной ассоциации страны. Сообщается, что О'Нил подписал контракт на 5,5 лет – до конца Евро-2028.

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"Меня не волнует защита наследия [работы предыдущего тренера] или что-то в этом роде. Меня больше беспокоит работа", – отметил О'Нил, который заменил на этой должности уволенного в конце ноября Иана Бараклафа.

Напомним, что именно под руководством О'Нила сборная Северной Ирландии выбила Украину на Евро-2016 (0:1).

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