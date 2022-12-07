Сборная Северной Ирландии объявила о назначении главного тренера – он выбивал Украину с Евро
Майкл О'Нил вернулся на пост главного тренера сборной Северной Ирландии.
Спустя два года Майкл О'Нил вернулся на должность наставника сборной Северной Ирландии, информирует официальный сайт футбольной ассоциации страны. Сообщается, что О'Нил подписал контракт на 5,5 лет – до конца Евро-2028.
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"Меня не волнует защита наследия [работы предыдущего тренера] или что-то в этом роде. Меня больше беспокоит работа", – отметил О'Нил, который заменил на этой должности уволенного в конце ноября Иана Бараклафа.
Напомним, что именно под руководством О'Нила сборная Северной Ирландии выбила Украину на Евро-2016 (0:1).
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