Чемпионат мира 2022 года продолжает обрастать политическими нюансами.

ФИФА выдвинула Сербской федерации обвинения по мотивам плаката перед матчем против бразильцев. APnews.

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Сербы решили "случайно" включить территорию чужой страны в свой состав. Федерация футбола Косово немедленно подала официальную жалобу в ФИФА, ссылаясь на раздел дисциплинарного кодекса, где речь идет о нарушениях, включающих "оскорбительные жесты, знаки или язык". Косово стало членом ФИФА и УЕФА в 2016 году.

Напомним, сербы проиграли Бразилии со счетом 0:2, а в следующем туре (28 ноября) встретятся с Камеруном.