Сборная Сербии – соперник Украины – рискует потерять сразу 7 игроков из-за травм

В стане соперника сборной Украины по отборочной группе Евро-2020 многочисленные потери.

"На сегодняшний день у нас семь травмированных игроков, которые остались в Белграде. Уже понятно, что ни Матич, ни Прийович не сыграют не только с Германией, но и с Португалией. В четверг прояснится ситуация с Тадичем, Коларовым, Митровичем и Костичем. Примерно в эти же сроки поступит информация и по Любомиру Фейсу. Мы очень надеемся на их восстановление к игре в Лиссабоне.

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Что касается игроков, которые прибыли в Вольфсбург, они здоровы и готовятся к матчу. Мы осознаем, что Германия – это футбольная сверхдержава, однако полны решимости дать бой и показать себя с лучшей стороны", – передает слова Младена Крстаича официальный сайт Сербского футбольного союза.

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Напомним, сборная Сербии будет выступать в отборе Евро-2020 в одной группе с Португалией, Украина, Литвой и Люксембургом.