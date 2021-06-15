Защитник Юрий Жирков получил травму бедра и больше не сыграет на турнире, информирует официальный Twitter сборной России.

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Представитель Зенита начал в старте матч первого тура против Бельгии (0:3), однако был вынужден просить замену еще до перерыва. Травма оказалась достаточно серьезной, поэтому 37-летнего защитника уже отпустили из расположения сборной. Потеря ветерана будет для россиян довольно ощутимой, поскольку в заявке больше не осталось здоровых профильных левых защитников.

Добавим, что матч второго тура команда Черчесова проведет 16 июня – соперником станет Финляндия.

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