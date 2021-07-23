Контракт 52-летнего специалиста со сборной России, который заменил на тренерском мостике Станислава Черчесова, рассчитанный до конца 2021 года, информирует Российский футбольный союз.

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Соглашение Карпина включает в себя и опцию дальнейшего продолжения сотрудничества. Все официальные бумаги будут подписаны 26 июля, стороны уже согласовали детали личного контракта. В ближайшие полгода Валерий будет совмещать работу в сборной и Ростове, который возглавляет с декабря 2017 года.

Заметим, за время карьеры игрока Валерий Карпин выступал в России за Спартак и в Испании за Валенсию, Реал Сосьедад и Сельту. Также экс-хавбек имеет в своем активе 72 матча за сборную России (17 голов и 8 ассистов) и 1 поединок за команду СССР.

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