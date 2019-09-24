Сборная России может пропустить Чемпионат мира-2022 из-за допингового скандала

Российские спортсмены могут столкнуться с очередными проблемами из-за нарушения международных антидопинговых правил.

Россию могут лишить права участия на крупных международных турнирах, среди которых и ближайший чемпионат мира по футболу в Катаре, передает ВВС.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло немало несоответствий в документах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Последнее еще в январе отправило данные со своей лаборатории на экспертизу, которая должна была оценить работу российской стороны по борьбе с допингом после отбытия трехлетней дисквалификации. Спортсмены РФ были лишены права выступать на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане именно из-за допинговых скандалов.

Теперь РУСАДА должна была пройти повторную проверку, однако ее результаты не слишком удовлетворили экспертов WADA. Представителям российского агентства предоставили три дополнительных недели для объяснений несоответствий. Если срок наказания продолжится, то спортсменов России лишат права участия на крупных международных турнирах. В этот перечень входит и национальная сборная по футболу, которая может потерять шанс на выступления в Катаре, который будет принимать Чемпионат мира 2022 года.

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