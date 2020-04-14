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Сборная Португалии вернула половину премиальных за выход на Евро – благородный поступок от Роналду и компании

13:58 37 Читати українською
Сборная Португалии вернула половину премиальных за выход на Евро – благородный поступок от Роналду и компании
Сборная Португалии / АР

Игроки и тренерский штаб сборной Португалии решили помочь родине в борьбе с коронавирусом.

Команда отказалась от половины премиальных, полученных за выход в основную стадию Евро-2020, информирует А Вola.

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Награда Роналду и компании составляла 2 млн евро, однако 50% этой суммы останется в бюджете Федерации футбола Португалии. Сэкономленные средства потратят на поддержку любительских и юношеских клубов, которые уже не смогут возобновить соревнования в условиях пандемии.

Напомним, в квалификации на Евро Португалия была соперником сборной Украины. Пиренейцы добыли лишь одно очко в матчах с командой Шевченко и довольствовались второй строчкой группы.

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Теги
коронавирус Португалия Португалия Евро-2020
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