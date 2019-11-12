Сборная Португалии понесла немалые потери перед решающими матчами отбора на Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не сможет рассчитывать на всех вызванных исполнителей.

Действующие чемпионы Европы потеряли трех игроков основного состава, информирует Record.

Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и Сербии

Несколько дней назад стало известно о травмах защитников Пепе (Порту) и Нелсона Семеду (Барселона), которых заменили Домингуш Дуарте (Гранада) и Жоау Канселу (Манчестер Сити). Вчера наставник португальцев Фернанду Сантуш получил еще одну головную боль – хавбек Жоау Мариу также получил повреждение. 26-летний полузащитник уже вернулся в московский Локомотив, но тренерский штаб Португалии решил обойтись без вызова дополнительного игрока на замену.

Сербия объявила заявку на матчи отбора к Евро-2020 против Украины и Люксембурга – есть громкий сюрприз

Напомним, что команда Сантуша еще не гарантировала себе путевку в основную стадию Евро-2020. За два тура до финиша португальцы занимают второе место группы В вслед за Украиной и впереди Сербии, которая отстает всего на одно очко. Роналду и компания сыграют против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября).