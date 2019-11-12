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Сборная Португалии понесла немалые потери перед решающими матчами отбора на Евро-2020

12:28 185 Читати українською
Сборная Португалии понесла немалые потери перед решающими матчами отбора на Евро-2020
Фернанду Сантуш / Сайт УЕФА

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не сможет рассчитывать на всех вызванных исполнителей.

 

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Несколько дней назад стало известно о травмах защитников Пепе (Порту) и Нелсона Семеду (Барселона), которых заменили Домингуш Дуарте (Гранада) и Жоау Канселу (Манчестер Сити). Вчера наставник португальцев Фернанду Сантуш получил еще одну головную боль – хавбек Жоау Мариу также получил повреждение. 26-летний полузащитник уже вернулся в московский Локомотив, но тренерский штаб Португалии решил обойтись без вызова дополнительного игрока на замену.

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Напомним, что команда Сантуша еще не гарантировала себе путевку в основную стадию Евро-2020. За два тура до финиша португальцы занимают второе место группы В вслед за Украиной и впереди Сербии, которая отстает всего на одно очко. Роналду и компания сыграют против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября).

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Евро-2020 Нелсон Семеду Нелсон Семеду Португалия - Литва Пепе Пепе Жоау Мариу Жоау Мариу Португалия Португалия
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