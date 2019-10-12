Сборная Португалии хочет победить Украину, – Семеду

Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду поделился своими планами на заключительную часть отбора Евро-2020.

"Мы достигли своей цели в игре против Люксембурга. Удерживали преимущество весь матч, забили три гола. Теперь давайте подумаем о следующей игре.

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Мы хотим победить Украину в следующем матче. Первые 15 минут с Люксембургом были очень хорошими. У нас был хороший импульс и прекрасный темп. После 1:0 мы немного замедлились. Соперник попытался оказать сопротивление", – приводит слова Семеду официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Украиной и Португалией состоится 14 октября на НСК Олимпийский. Сейчас команды разделяет пять очков, но у пиренейцев есть одна игра в запасе.

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