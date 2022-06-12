Желание увидеть свою сборную на чемпионате мира иногда толкает болельщиков на непредсказуемые шаги.

Завтра, 13 июня, сборная Перу в матче межконтинентального плей-офф сыграет против Австралии. Победитель дуэли отправится на чемпионат мира в Катар.

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Перуанские шаманы, очевидно, не очень-то верят в способности своих футболистов, поэтому обратились за помощью к высшим силам. 13 жрецов провели специальные ритуалы, попросив помощи у духов для своей команды и навлекая неудачу на австралийцев.