48-летний аргентинец сменил Эдуардо Бериссо на посту наставника "Гуарани", информирует официальный Twitter местной федерации футбола.

Тренер сборной Парагвая подал в отставку после избиения от экс-игрока Шахтера и компании

Соглашение рассчитано на 3 года. Ранее Скелотто возглавлял аргентинские Ланус и Бока Хуниорс, два матча провел на посту наставника Палермо, а также работал главным тренером Лос-Анджелес Гэлакси, который покинул в октябре прошлого года. В течение карьеры игрока стал 6-кратным чемпионом Аргентины, 4-кратным обладателем Копа Либертадорес и провел 10 матчей за национальную сборную.

Сборная Парагвая проваливает отбор на чемпионат мира-2022. После 12-ти туров "красно-белые" занимают только 8 место, набрав 12 очков. Дебютный матч под руководством Гильермо Барроса Скелотто парагвайцы сыграют 11 ноября против Чили.

Петракову і збірній України заважає несподівана проблема, Динамо і Шахтар отримали одну ціль, а Вернидуб "вакцинувався"