Сборная Норвегии получила стильный "северный" выездной комплект формы

Холанд и Эдегор в составе сборной Норвегии / фото из соцсетей

В сети появились фотографии второго комплекта экипировки норвежской национальной команды.

Фото новой формы скандинавской сборной появилось на профильном ресурсе Footy Headlines.

Форма Ливерпуля от нового дизайнера получила необычный цвет и принт

Выездной комплект норвежцев получил оригинальный принт. Дизайнеры этого варианта формы национальной команды решили совместить белый цвет с различными оттенками голубого. Такой союз создал иллюзию одного из символов северных стран – айсберга. Кроме того, воротник, окантовка рукавов и полосы по бокам футболки будут синими. Необычную экипировку в коллаборации с американской компанией Nike создала дизайнерская фирма nibofc.

К слову, сборная Норвегии еще имеет шансы пробиться на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. Соперником Эдегора, Холанда и компании в полуфинале Пути C станет сербская сборная.